Японцы сыграли на матрешках-терменвоксах и попали в книгу Гиннесса

Ансамбль матреминистов из 289 человек выступил в японском в Кобе. Концерт попал в книгу рекордов Гиннесса. Матремин — модификация музыкального инструмента, изобретенного в 1919 году российским физиком Львом Терменом.

Принцип работы инструмента прост. Музыкант изменяет расстояние между своими руками и антеннами прибора. При этом изменяется емкость колебательного контура, а значит и частота, или точнее высота звука. Вертикальная прямая антенна отвечает за изменение частоты звука, а горизонтальная подковообразная — за громкость.

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Масами Такэути модифицировал инструмент, спрятав устройство в корпус в виде русской матрешки. Так получился матремин.

«В концертном зале KIITO в Кобе ансамбль из 289 человек выступил на матреминах и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это мероприятие было приурочено к 100-летию со дня изобретения Термена. Приятно отметить, что из России приехали четыре гостя, среди них дочь Термена, его внук и правнук», — сообщил Такэути. Его слова привело РИА «Новости».

Известно, что исполнение на терменвоксе очень любил первый глава советского государства Владимир Ленин. Потом изобретатель уехал в США и инструмент был на некоторое время незаслуженно забыт. Впрочем, его элементарную схему печатали различные советские журналы для творческой молодежи, в частности, «Техника — молодежи». Собрать устройство не стоило особого труда.