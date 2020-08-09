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    09 августа 2020, 20:55

    Японцы провели антироссийские выступления у посольства и помешали согражданам

    Алена Макаренко

    Акция протестов ультраправых японских активистов прошла у стен посольства России в Токио. Недовольные выкрикивали некорректные и неприемлемые лозунги, а также мешали работе дипмиссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое представительство.
    Японцы провели антироссийские выступления у посольства и помешали согражданам

    Активисты приурочили протесты к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Участники ездили на автобусах с имперскими и национальными флагами страны. Через громкоговорители они призывали вернуть «северные территории» — в Японии так называют южные Курильские острова.

    «Следует отметить также, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев», — говорится в комментарии посольства.

    Все подъезды к дипломатическому представительству охраняли усиленные наряды полиции.

    К акции присоединились около 80 человек, рассказал представитель правоохранительных органов, работавший на месте.

    СССР вступил в войну против Японии 9 августа 1945 года. Перед этим Токио стал союзником нацистской Германии, нарушив советско-японский пакт о нейтралитете, объяснили в посольстве. Япония помогала ФРГ в войне против Советского Союза и его партнеров по антигитлеровской коалиции.

    В посольстве добавили, что СССР получил Курильские острова по итогам войны, закрепленным в Уставе ООН. «Таким образом, суверенитет России над этими землями базируется на прочной международно-правовой основе и является неоспоримым», — уточнили дипломаты.

    Ультраправые периодически проводят демонстрации и митинги возле российских посольств на территории Японии. Обычно акции приурочены к значимым для японской стороны датам. Например, к «Дню северных территорий» 7 февраля или дню вступления СССР в войну против Японии.

    Новости SMI.FM