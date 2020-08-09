Японцы провели антироссийские выступления у посольства и помешали согражданам

Активисты приурочили протесты к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Участники ездили на автобусах с имперскими и национальными флагами страны. Через громкоговорители они призывали вернуть «северные территории» — в Японии так называют южные Курильские острова.

«Следует отметить также, что поведение участников акций носило развязный и крикливый характер. Созданный в результате сильный шум мешал как нормальному функционированию дипмиссии, так и, на наш взгляд, воскресному отдыху токийцев», — говорится в комментарии посольства.

Все подъезды к дипломатическому представительству охраняли усиленные наряды полиции.

К акции присоединились около 80 человек, рассказал представитель правоохранительных органов, работавший на месте.

СССР вступил в войну против Японии 9 августа 1945 года. Перед этим Токио стал союзником нацистской Германии, нарушив советско-японский пакт о нейтралитете, объяснили в посольстве. Япония помогала ФРГ в войне против Советского Союза и его партнеров по антигитлеровской коалиции.

В посольстве добавили, что СССР получил Курильские острова по итогам войны, закрепленным в Уставе ООН. «Таким образом, суверенитет России над этими землями базируется на прочной международно-правовой основе и является неоспоримым», — уточнили дипломаты.

Ультраправые периодически проводят демонстрации и митинги возле российских посольств на территории Японии. Обычно акции приурочены к значимым для японской стороны датам. Например, к «Дню северных территорий» 7 февраля или дню вступления СССР в войну против Японии.