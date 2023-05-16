Мир 16 мая 2023, 10:08 Японцы продолжат сотрудничество с Россией только в выгодных для себя областях — генконсул Генконсул в Саппоро Марин: Япония сотрудничает с Россией лишь в выгодных для себя областях Unsplash

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Япония сотрудничает с Россией исключительно на выгодных для себя условиях — в тех областях, которые затрагивают интересы страны. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

«В чувствительных для Японии и для Хоккайдо областях, таких как рыбный промысел, добыча водорослей комбу (морской капусты), японская сторона старается не повышать градус антироссийских выступлений, минимизировать санкции, которые затрагивают эту область», — сказал он.

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Однако тут есть одно существенное противоречие: Россию «обвиняют во всех грехах», но в то же время требуют выполнения всех соглашений по рыбному промыслу и промыслу морских ресурсов. Подобное наблюдается и в других направлениях, экономически выгодных Японии.

Давление на Россию со стороны Запада продолжается. Лидеры G7 во время саммита в Японии намерены объявить о расширении антироссийских санкций. Они могут затронуть энергетический сектор и экспорт товаров в РФ.

Тем не менее «Большая семерка» может утратить в будущем свой потенциал. Китай, Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Мексика, Турция, которые стали называть E7 — увеличат свое присутствие в международном сообществе. Экономическая мощь этих стран растет и через несколько лет их ВВП будет большей, чем у G7.