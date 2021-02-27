Японцы призвали власти «не питать иллюзии» о возвращении Курил

Японский политолог Есинори Китано призвал своих сограждан не питать иллюзии, что Россия когда-нибудь пересмотрит свою позицию о принадлежности Курильских островов. Об этом он написал в своей статье для издания Shukan Gendai. Читатели согласились с его мнением.

Токио не способен конструктивно смотреть на ситуацию с Курилами, написал один из читателей. Другой напомнил, что на так называемых северных территориях, как в Японии принято называть Южные Курилы, россияне живут уже 80 лет. Акватория островов богата рыбой и морскими ресурсами, кроме того, она имеет военно-стратегическое значение для российского флота. С учетом всех этих обстоятельств, непонятно, о каком «возврате» островов может идти речь, резюмировал читатель.

Президент России Владимир Путин на самом деле не так уж плохо относится к Японии и даже демонстрирует готовность достигнуть с ней соглашение по этим территориям, заявил еще один читатель. Однако Япония сама упустила этот шанс, констатировал он.

Один из читателей призвал не питать иллюзии о возвращении островов. Об этом рассказало РИА «Новости».

Российская сторона неоднократно указывала Японии на необходимость признания итогов Второй мировой войны и признания суверенитета РФ над Южными Курилами. Москва готова была обсуждать возможность передачи островов после заключения мирного договора.