Японцы призвали к «безжалостным» действиям против России из-за Южных Курил

Токио должен перейти к «безжалостным» действиям против России после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров не поддержал совместную хозяйственную деятельность двух стран на Южных Курилах. С таким призывом выступили японские читатели Yahoo News Japan.

В материале, который бурно обсуждали жители Японии, сообщалось, что глава МИД РФ выступил против японской инициативы о совместной деятельности на Южных Курилах, указав на то, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, а это запрещено Конституцией РФ.

В комментариях один из пользователей заявил, что Россия является врагом Японии более ста лет и может уничтожить страну, если она будет вести себя слишком наивно.

«Россия уже не скрывает своих намерений. Японии также уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против нее жесткие санкции за аннексию Крыма!» — заявил еще один комментатор.

Были и те, кто посчитал, что во всем виноват бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который занимался «идиотским заигрыванием» с Россией, а теперь японскому МИД вообще бессмысленно что-либо делать в этом направлении.

Территориальный спор вокруг южной части Курил Россия и Япония не могут решить уже много десятков лет. По этой причине страны до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причем российская сторона не признает факта спора из-за территорий, а Япония считает, что ей принадлежат острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, и называет их своими «северными территориями».