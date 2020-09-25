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    25 сентября 2020, 08:59

    Японцы признали потерю «суверенитета» над Курильскими островами

    Александра Ломейко

    Сюжет телерадиокомпании STV News о строительстве дорог на Шикотане, одном из Курильских островов, возмутил японцев. Они решили, что «реальный суверенитет» Курил уже не вернуть.
    Японцы признали потерю «суверенитета» над Курильскими островами

    Ситуацию обсудили пользователи сервиса Yahoo News Japan. В материале, который вызвал массу откликов, речь шла об ускорении «россиизации „северных территорий“».

    Авторы сюжета заметили, что точку в территориальном вопросе с РФ обещал поставить бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. С его уходом изменения стали более очевидны.

    Японские читатели отреагировали на это болезненно. «Реальный суверенитет над островами не вернуть», — написал один из них. Другой пожалел, что до России «голос Японии не доходит». Третий напомнил о «гибком диалоге с Россией», когда речь шла о возвращении двух островов.

    Многие пользователи пришли к выводу, что возвращать Курилы российская сторона не собирается. Однако некоторые положительно отнеслись к развитию инфраструктуры Шикотана: сейчас быстро продвигается его хозяйственное освоение, а в 2021 году должны достроить дорогу в рамках программы «План развития Курильского архипелага».

    В Сети заметили, что улучшенная инфраструктура привлечет на острова больше людей. Вложение инвестиций в дело сочли достойными тратами, как и само развитие, «хоть и запоздалое».

    Бывший премьер Японии Синдзо Абэ тем временем готов помочь своему преемнику Есихидэ Суге в переговорах с Москвой на тему заключения мирного договора.

    Новости SMI.FM