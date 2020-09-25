Японцы признали потерю «суверенитета» над Курильскими островами

Сюжет телерадиокомпании STV News о строительстве дорог на Шикотане, одном из Курильских островов, возмутил японцев. Они решили, что «реальный суверенитет» Курил уже не вернуть.

Ситуацию обсудили пользователи сервиса Yahoo News Japan. В материале, который вызвал массу откликов, речь шла об ускорении «россиизации „северных территорий“».

Авторы сюжета заметили, что точку в территориальном вопросе с РФ обещал поставить бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. С его уходом изменения стали более очевидны.

Японские читатели отреагировали на это болезненно. «Реальный суверенитет над островами не вернуть», — написал один из них. Другой пожалел, что до России «голос Японии не доходит». Третий напомнил о «гибком диалоге с Россией», когда речь шла о возвращении двух островов.

Многие пользователи пришли к выводу, что возвращать Курилы российская сторона не собирается. Однако некоторые положительно отнеслись к развитию инфраструктуры Шикотана: сейчас быстро продвигается его хозяйственное освоение, а в 2021 году должны достроить дорогу в рамках программы «План развития Курильского архипелага».

В Сети заметили, что улучшенная инфраструктура привлечет на острова больше людей. Вложение инвестиций в дело сочли достойными тратами, как и само развитие, «хоть и запоздалое».

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ тем временем готов помочь своему преемнику Есихидэ Суге в переговорах с Москвой на тему заключения мирного договора.