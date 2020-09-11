Японцы предложили ударить по России ядерными ракетами
Такие комментарии появились после публикации статьи на портале Yahoo News Japan. Автор написал об отставке премьер-министра и разглядел в реакции российских властей попытки повлиять на его преемника, сообщило РИА ФАН. По мнению журналиста, это будет продолжаться и дальше, если Япония выберет тактику «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор».
«„Северные территории“ нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно победить, если ударить ядерными ракетами, если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — написали в комментариях к материалу японцы.
Другие читатели посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции. Еще одно мнение — «Россия загнется сама», поэтому даже переговоры по Курилам не нужны.
Однако были и те, кто признал, что острова уже не будут принадлежать Японии никогда.
Об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало известно 28 августа. Он уходит со своего поста из-за проблем со здоровьем.