Японцы предложили ударить по России ядерными ракетами

Японцы увидели в реакции Москвы на отставку Синдзо Абэ попытку надавить на нового премьера. Поэтому они предложили вернуть Курилы, «ударив по России ядерными ракетами».

Такие комментарии появились после публикации статьи на портале Yahoo News Japan. Автор написал об отставке премьер-министра и разглядел в реакции российских властей попытки повлиять на его преемника, сообщило РИА ФАН. По мнению журналиста, это будет продолжаться и дальше, если Япония выберет тактику «сначала решение вопроса о принадлежности островов и только потом мирный договор».

«„Северные территории“ нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно победить, если ударить ядерными ракетами, если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — написали в комментариях к материалу японцы.

Другие читатели посоветовали властям Японии как можно скорее присоединиться к США и вместе изолировать Россию от мирового сообщества, а также ввести санкции. Еще одно мнение — «Россия загнется сама», поэтому даже переговоры по Курилам не нужны.

Однако были и те, кто признал, что острова уже не будут принадлежать Японии никогда.

Об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало известно 28 августа. Он уходит со своего поста из-за проблем со здоровьем.