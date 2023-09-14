Мир 14 сентября 2023, 03:22 Японцы пожаловались на испортившийся из-за украинского конфликта напиток Asahi Shimbun: в Японии снизилось качество кофе из-за конфликта на Украине Pxhere

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Качество поставляемого в Японию кофе снизилось, заявила обозреватель Asahi Shimbun Юко Кавасаки. Причина этому, по словам журналистки, в конфликте на Украине.

«Если вы живете в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не дает того эффекта, которого вы ожидали, вините в этом конфликт на Украине», — отметила обозреватель.

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Она объяснила, что из-за введенных против России санкций колумбийские фермеры стали использовать меньше азотных удобрений, которые отвечали за стимуляцию роста кофейных листьев.

Поставляемый из Колумбии в Японию кофе, как отметила Юко Кавасаки, вырос в цене и при этом стал хуже на вкус.

Голландская компания JDE Peet’s в августе заявила о выводе своих брендов чая и кофе с российского рынка. В стране найдется альтернатива брендам компании, отметил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. К примеру, на российском рынке останется кофе Monarch.