Мир 22 декабря 2022, 10:14 Японцы потребовали от Байдена извинений за бомбардировки почти 80 лет назад Японский депутат Судзуки призвал США признать ошибкой бомбардировки Хиросимы и Нагасаки РИА «Новости»

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Депутат Палаты советников Японии Мунэо Судзуки призвал президента США Джо Байдена от имени своих предшественников и всей страны признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой и принести извинения. Об этом рассказал ТАСС.

«Прошло 77 лет с момента окончания войны, а США, сбросившие атомные бомбы, так и не извинились», — написал он в своем блоге.

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Политик прокомментировал статью в газете Yomiuri о том, что в 2023 году Джо Байден может приехать в Нагасаки. Мунэо Судзуки считает, что обязан это сделать, ведь этот город подвергся атомной бомбардировке со стороны США. Он призвал американского президента попросить прощения, признать ошибку и предостерег весь мир от использования ядерного оружия.

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Японский депутат упрекнул Штаты в том, что они в ответ на поведение других стран громко заявляли о правах человека и демократии, хотя сами так и не признали ответственность за жертвы. Мунэо Судзуки заявил, что пришло время откровенно во всем сознаться и покаяться.

В августе 1945 года американские самолеты сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Каждый год в день памяти в этих городах проводят «Церемонию мира».