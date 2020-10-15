Японцы похвастались новой подлодкой и посоветовали России «держаться»
Япония спустила на воду новую подводную лодку «Тайгэй». Об этом сообщила местная газета Sankei Shimbun. Читателей издания эта новость привела в восторг. Некоторые из них с гордостью заявили, что усиление военного потенциала — это хорошо, и посоветовали «держаться» России, Китаю, Северной и Южной Корее.
«Радостное известие! Ну, теперь держитесь, Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!» — написал в комментариях один из обрадовавшихся этому известию читателей газеты.
Восторг гордых за усиление военной мощи Японии не разделили некоторые здравые комментаторы. Кому-то показалось неуместным строить подлодки стоимостью 720 миллионов долларов в преддверии Олимпийских игр в Токио, а пацифисты вспомнили про японское движение за мир.
Подводная лодка «Тайгэй» («Большой кит») обошлась военно-промышленному комплексу Японии в 76 миллиардов иен (более 720 миллионов долларов). Ее длина составляет 84 метров, а в ширину подлодка — 9,1 метра. Двигатель субмарины работает от литий-ионного аккумулятора. На боевое дежурство корабль заступит весной 2023 года.