Японцы похвастались новой подлодкой и посоветовали России «держаться»

«Радостное известие! Ну, теперь держитесь, Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!» — написал в комментариях один из обрадовавшихся этому известию читателей газеты.

Восторг гордых за усиление военной мощи Японии не разделили некоторые здравые комментаторы. Кому-то показалось неуместным строить подлодки стоимостью 720 миллионов долларов в преддверии Олимпийских игр в Токио, а пацифисты вспомнили про японское движение за мир.

Подводная лодка «Тайгэй» («Большой кит») обошлась военно-промышленному комплексу Японии в 76 миллиардов иен (более 720 миллионов долларов). Ее длина составляет 84 метров, а в ширину подлодка — 9,1 метра. Двигатель субмарины работает от литий-ионного аккумулятора. На боевое дежурство корабль заступит весной 2023 года.