Японцы подсчитали ущерб сельскому хозяйству от тайфуна «Хагибис»

Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев Подробнее

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии предупредило, что эти цифры могут увеличиться, поскольку оценка полученного ущерба продолжается.

По данным информагентства, жертвами тайфуна, который обрушился на страну в минувшие выходные, стали как минимум 78 человек. Пропавшими без вести считаются девять человек.

«Газета.ru» рассказала, что поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.