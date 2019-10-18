Японцы подсчитали ущерб сельскому хозяйству от тайфуна «Хагибис»
Обрушившийся на Японию тайфун «Хагибис» нанес сельскому хозяйству страны экономический ущерб в размере 38,3 миллиарда иен (354 миллиона долларов), передает ТАСС.
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Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии предупредило, что эти цифры могут увеличиться, поскольку оценка полученного ущерба продолжается.
По данным информагентства, жертвами тайфуна, который обрушился на страну в минувшие выходные, стали как минимум 78 человек. Пропавшими без вести считаются девять человек.
«Газета.ru» рассказала, что поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.