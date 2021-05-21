Японцы по ошибке получили от США чеки на $1400

Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японцев стимулирующие чеки на 1,4 тысячи долларов (почти 103 тысячи рублей). Об этом сообщила Financial Times.

В некоторых отделениях в Токио выстроились очереди, потому что сотрудникам банков пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.

Выплаты получили японцы, которые ранее жили в США, но давно покинули страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты. По данным Nikkei Asia, чеки получили те японцы, которые жили в Штатах до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении. До этого работавшие в США граждане Японии обязаны были платить социальные взносы в стране.

В Налоговой службе США признали ошибку и призвали иностранцев аннулировать и вернуть чеки. Однако не уточняется, что делать тем, кто уже получил выплаты.

Американцы получают стимулирующие чеки на 1,4 тысячи долларов согласно плану президента США Джо Байдена по спасению экономики страны от последствий пандемии коронавируса, отметил сайт «Русская планета». Всего в Штатах потратят 1,9 триллиона долларов.