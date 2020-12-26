Японцы оценили планы Минобороны РФ разместить новые военные объекты на Курилах

«Россия продолжает преобразование северной территории в военную базу <…> и неуклонно демонстрирует свою позицию по защите территории», — говорится в сообщении портала.

Автор заметки со ссылкой на заявление заместителя министра обороны России Тимура Иванова сообщил, что там уже построили 25 военных объектов, среди которых общежития.

Японцев эта новость опечалила, разозлила и испугала.

Кто-то предположил, что так происходит из-за «мягкотелой политики» бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Еще один пользователь предположил, что правительство Японии вообще забыло про курильский вопрос, и призвал потребовать весь архипелаг.

Еще один читатель напомнил, что с Россией шутки плохи, и в досаде посоветовал забыть про «северные территории», которые никогда не вернутся.