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    26 декабря 2020, 16:53

    Японцы оценили планы Минобороны РФ разместить новые военные объекты на Курилах

    Андрей Иванов

    Заметку о планах Министерства обороны разместить 51 новый военный объект на Курильских островах опубликовал портал Yahoo News Japan. Эта новость устроила переполох среди японских читателей.
    Японцы оценили планы Минобороны РФ разместить новые военные объекты на Курилах

    «Россия продолжает преобразование северной территории в военную базу <…> и неуклонно демонстрирует свою позицию по защите территории», — говорится в сообщении портала.

    Автор заметки со ссылкой на заявление заместителя министра обороны России Тимура Иванова сообщил, что там уже построили 25 военных объектов, среди которых общежития.

    Японцев эта новость опечалила, разозлила и испугала.

    Кто-то предположил, что так происходит из-за «мягкотелой политики» бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Еще один пользователь предположил, что правительство Японии вообще забыло про курильский вопрос, и призвал потребовать весь архипелаг.

    Еще один читатель напомнил, что с Россией шутки плохи, и в досаде посоветовал забыть про «северные территории», которые никогда не вернутся.