29 апреля 2023, 03:39
Японцы назвали Украину нарушителем спокойствия глобального Юга
Daily Shincho: глобальный Юг больше всего страдает от украинского конфликта
Японское издание Daily Shincho назвало Украину нарушителем спокойствия глобального Юга. США и Европа передают глобальные средства Киеву в то время, как есть куда более нуждающиеся страны, находящиеся в бедственном положении.
Государства глобального Юга возмущены зацикливанием Запада на украинском вопросе. И в итоге США и Европе будет сложно заручиться их поддержкой. Страны глобального Юга, считает автор статьи, больше всего страдают от сложившейся ситуации и пытаются найти пути к миру на фоне обострения конфликта, который и не думает утихать.
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Глобальный Юг не последовал примеру западных стран, которые пытаются надавить на Россию санкциями для прекращения огня. К тому же Украина, которой США и Европа уделяют столько внимания и денег, не является образцовым государством. В частности, это касается коррупции, которая вряд ли прекратилась после начала СВО.
«Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — подытожил автор публикации.
Ранее сообщалось, что страны глобального Юга выразили недовольство выделением МВФ нового многомиллиардного транша Украине. Весенние совещания Всемирного банка и МВФ проходят с негативной реакцией стран глобального Юга, «которые ставят под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры».
Япония
Украина
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