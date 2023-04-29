Мир 29 апреля 2023, 03:39 Японцы назвали Украину нарушителем спокойствия глобального Юга Daily Shincho: глобальный Юг больше всего страдает от украинского конфликта РИА «Новости»

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Японское издание Daily Shincho назвало Украину нарушителем спокойствия глобального Юга. США и Европа передают глобальные средства Киеву в то время, как есть куда более нуждающиеся страны, находящиеся в бедственном положении.

Государства глобального Юга возмущены зацикливанием Запада на украинском вопросе. И в итоге США и Европе будет сложно заручиться их поддержкой. Страны глобального Юга, считает автор статьи, больше всего страдают от сложившейся ситуации и пытаются найти пути к миру на фоне обострения конфликта, который и не думает утихать.

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Глобальный Юг не последовал примеру западных стран, которые пытаются надавить на Россию санкциями для прекращения огня. К тому же Украина, которой США и Европа уделяют столько внимания и денег, не является образцовым государством. В частности, это касается коррупции, которая вряд ли прекратилась после начала СВО.

«Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — подытожил автор публикации.

Ранее сообщалось, что страны глобального Юга выразили недовольство выделением МВФ нового многомиллиардного транша Украине. Весенние совещания Всемирного банка и МВФ проходят с негативной реакцией стран глобального Юга, «которые ставят под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры».