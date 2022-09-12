Японцы назвали меры по сдерживанию цен в стране недостаточными | 360°

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Японцы назвали меры по сдерживанию цен в стране недостаточными

Asahi: 67% японцев недовольны мерами по сдерживанию цен

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Две трети жителей Японии (67%) считают, что власти страны не предпринимают достаточных мер, чтобы остановить резкий рост цен на топливо и продукты. Об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на опрос населения страны.

Только 21% японцев заявил, что правительство делает достаточно в связи повышением цен. По данным издания, осенью подорожание будет еще больше и это может негативно сказаться на рейтинге властей.

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Сейчас большинство жителей Японии уже негативно настроены к нынешнему Кабинету министров. Им недовольны 47% опрошенных, только 41% выразил поддержку, уточнил автор статьи.

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Предыдущее японское правительство ушло в отставку в октябре прошлого года. После этого жители страны выбрали нового премьер-министра. Им стал председатель правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида. Ранее он был главной МИД Японии.

Япония

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