Японцев возмутило предложение похоронить Ленина на Курилах

Предложение депутата городской думы Южно-Сахалинска похоронить Ленина на курильском острове Итуруп вызвало шквал негативных комментариев на новостном сайте Yahoo News Japan.

Депутат Александр Анистратов привел три аргумента к своей идее о похоронах вождя мирового пролетариата. Он пояснил, что это сразу закроет спор с Японией о принадлежности Курил, привлечет в регион поклонников Ленина и окончательно закроет вопрос о его теле.

Японцев, для которых Курильские острова до сих пор остаются нерешенным вопросом, такое предложение возмутило.

«На „северных территориях“ надо построить храм Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», — написал один из пользователей.

Второй читатель отметил, что вряд ли Ленин мечтал о том, чтобы его могила была на Дальнем Востоке.

«Ленин вряд ли хотел, чтобы его похоронили на таком маленьком острове», — написал он.

Еще один пользователь отметил, что тело Ленина не решит главного вопроса: кому именно принадлежат Курилы.

«Если они думают, что могила Ленина решит проблему территориального спора с Японией, то они заблуждаются», — говорится в сообщении.

Читатели усомнились, что поклонники Ленина отправятся на Курилы, чтобы посмотреть на могилу вождя. Комментаторы отметили, что это проявление неуважения к исторической фигуре.

Вопрос о Курилах снова возник в 2018 году на встрече президента России Владимира Путина и занимавшего тогда должность премьер-министра Синдзо Абэ. Они договорились, что создадут рабочие группы из дипломатов, которые займутся мирным договором между странами.

Договор о прекращении войны Москва и Токио изначально подписали в октябре 1956 года. Там говорилось, что СССР передает Японии острова Шикотан и ряд Малой Курильской гряды. Однако после того, как США получили от Токио разрешение размещать на территории Японии любое вооружение, советские власти аннулировали свою подпись под документом.

В 2020 году в России приняли поправки к Конституции, которые предусматривают запрет на отчуждение российских территорий. Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать отношения с восточным соседом, но не в противоречии со своей Конституцией.