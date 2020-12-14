Японские центральные издания, информационные агентства и интернет-порталы бурно отреагировали на сообщение Минобороны России об успешном залповом пуске четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава», проведенном стратегической подводной лодкой «Владимир Мономах» из Охотского моря.

По сообщению «ИноСМИ», пресса уточнила, что учения были проведены в непосредственной близости от японских берегов, и усмотрели в стрельбах некое послание, направленное Россией не только США, но и Японии. Читатели остро отреагировали на это сообщение.

Некоторые подчеркнули, что вокруг страны «одни враги», и Токио обязано разработать собственные ударные ракеты. Другие заявили о необходимости атомных подводных лодок. По их мнению, конвенционного оружия Японии мало, чтобы охранять шестую в мире по размеру эксклюзивную экономическую морскую зону.

«Лучшая оборона — это наступление. Страна должна иметь высокую сдерживающую силу для противника. Японии нужно разрабатывать и вводить новейшие и самые мощные вооружения!» — подчеркнул пользователь под ником sun.

Японские читатели сошлись во мнении, что «Россия по-настоящему страшная страна». Они заподозрили, что запуски «Булавы» могут быть предупреждением для Токио, как верного союзника США.

«Не слабо! Стратегическая АПЛ „Владимир Мономах“ произвела одновременный пуск тяжелых МБР „Булава“ прямо у нас из-под носа, перестрелила всю территорию России и попала в район Архангельска за пять тысяч километров! Что творится!» — испугался пользователь toseibito.

В соответствии с рейтингом, опубликованным британским журналом Flight International, Россия занимает второе место в мире по числу авиатехники в ВВС.