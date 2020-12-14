Японцев возмутил пуск российских МБР «Булава» — СМИ
По сообщению «ИноСМИ», пресса уточнила, что учения были проведены в непосредственной близости от японских берегов, и усмотрели в стрельбах некое послание, направленное Россией не только США, но и Японии. Читатели остро отреагировали на это сообщение.
Некоторые подчеркнули, что вокруг страны «одни враги», и Токио обязано разработать собственные ударные ракеты. Другие заявили о необходимости атомных подводных лодок. По их мнению, конвенционного оружия Японии мало, чтобы охранять шестую в мире по размеру эксклюзивную экономическую морскую зону.
«Лучшая оборона — это наступление. Страна должна иметь высокую сдерживающую силу для противника. Японии нужно разрабатывать и вводить новейшие и самые мощные вооружения!» — подчеркнул пользователь под ником sun.
Японские читатели сошлись во мнении, что «Россия по-настоящему страшная страна». Они заподозрили, что запуски «Булавы» могут быть предупреждением для Токио, как верного союзника США.
«Не слабо! Стратегическая АПЛ „Владимир Мономах“ произвела одновременный пуск тяжелых МБР „Булава“ прямо у нас из-под носа, перестрелила всю территорию России и попала в район Архангельска за пять тысяч километров! Что творится!» — испугался пользователь toseibito.
В соответствии с рейтингом, опубликованным британским журналом Flight International, Россия занимает второе место в мире по числу авиатехники в ВВС.