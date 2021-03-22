Японцев возмутил полет российского ракетоносца над Тихим океаном

Японцев возмутил плановый полет российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. Они связали его с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения.

В японском издании Shukan Gendai появилась статья о плановом полете российских самолетов. Автор статьи написал, что российские власти этим шагом хотели продемонстрировать свою силу. При этом ни журналиста, ни читателей, которые также возмутились полетом, не успокоило сообщение газеты «Красная звезда» о том, что испытания Ту-95МС были плановыми и проходили «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Многие японские пользователи не смогли сдержать чувств и оставили гневные комментарии на агрегаторе Yahoo News Japan.

«К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова», — написал Akp.

Один из пользователей считает, что Японии нужно создать свои ядерные ракеты и нацелить их на Москву. Другой комментатор с ним согласился. Он отметил, что Россия специально провоцирует Токио, потому что знает, что Япония не будет стрелять.

Однако многие пользователи были не согласны со своими соотечественниками. Они отметили, что не стоит публиковать статьи, которые заставляют японцев бояться и ненавидеть. Они считают, что власти страны должны решать проблемы с Москвой политическими методами.