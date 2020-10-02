Японцев расстроил переход Сахалина на общероссийский стандарт железной дороги

Японцы признались в зависти к жителям Сахалина и в желании путешествовать по нему налегке. Поводом стала новость о модернизации железнодорожных путей на острове.

Материал опубликовало агентство Kyodо. В нем говорится, что на Сахалине больше нет «японского дорожного полотна». По его последнему участку 30 сентября прошел поезд, и остров теперь полностью на общероссийском стандарте.

В комментариях японские читатели с сожалением заметили, что, например, на Хоккайдо убыточны почти все линии железной дороги. Заброшенных участков становится все больше. Тем временем на Сахалине железнодорожную сеть перевели с узкой на широкую, стандартную колею.

«Как бы я хотел побывать на Сахалине сейчас и проехаться на новых составах по широкой российской железнодорожной полосе», — писали в Сети.

Некоторые подчеркнули, что Япония в период войны «переусердствовала с агрессией». Сейчас страна потеряла все, что приобрела за своими рубежами.

«Остался у нас только имидж потомков наших предков, которые творили неблаговидные дела!» — сказали читатели. Они задались вопросом, настанет ли время, когда «можно будет налегке, с одним рюкзаком за плечами поехать в путешествие по Южному Сахалину».

Нашлись и те, кто не преминул вспомнить нерешенный вопрос «северных территорий» и потребовал их вернуть.

Южный Сахалин достался Японии после победы в русско-японской войне. И железные дороги здесь были с такой же шириной колеи, что и японские. В конце Второй мировой войны территория отошла СССР.

Японское полотно и подвижной состав использовали на острове долгое время, уточнило РИА «Новости». В 2003 году началось комплексное переустройство, во время которого реконструировали сотни километров путей и построили множество новых инфраструктурных объектов.

Ранее японцы заявили, что потеряли суверенитет над Курильскими островами.