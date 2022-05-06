Японцев предупредили о связанном с Украиной мошенничестве

Новая схема обмана появилась в Японии. Мошенники начали спекулировать на теме помощи Украине, сообщила газета Asahi. Жертвами аферистов чаще всего становятся доверчивые пожилые японцы.

Основной способ воздействия — телефонный звонок с просьбой о помощи. Мошенники представляются родственниками, попавшими в беду.

«Теперь появилась и проблема мошенничества под видом сбора средств на помощь Украине», — говорится в материале.

Авторы описали несколько видов мошенничества, но особо подчеркнули метод «возврата средств». Пожилые японцы верят злоумышленникам, которые представляются государственными служащими.

Активность аферистов за последние годы снизилась, однако в последнее время в Японии отмечают рост преступности, связанной с телефонным мошенничеством. В прошлом году ущерб составил 27,8 миллиарда йен. Издание выделило три «болевых точки» — деньги, здоровье и одиночество.