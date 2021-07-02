Японцев напугали слова Путина о провокации с эсминцем Defender

Заявление российского лидера Владимира Путина о провокации с британским эсминцем Defender у берегов Крыма напугало жителей Японии. Материал, посвященный прямой линии главы государства, опубликовало издание Sankei Shimbun.

Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что даже если бы российские военные потопили корабль ВМФ Великобритании, который вторгся в территориальные воды РФ, то вряд ли бы это привело к развязыванию третьей мировой войны. Потому что те, кто стоял за этой провокацией, понимают, что не смогут выйти победителями, пояснил глава государства. Президент отметил, что таким образом Запад показал свое неуважение к выбору крымчан.

Читатели Yahoo News Japan посчитали, что слова Путина о ситуации с Defender относятся и к Японии. Один из пользователей высказал мнение о том, что заявления российского лидера имеют отношение к активности Китая в Южно-Китайском море и Юго-Восточной Азии. Еще один читатель указал, что если корабли Японии и других стран будут провоцировать Китай, то им придется противостоять еще и России.

Другой пользователь предложил Японии предпринять что-то подобное в отношении Курильских островов. Читатель написал, что если японцы будут оставаться «пай-мальчиками», то никогда не вернут себе пресловутые «северные территории».

Политолог Наталия Елисеева в беседе с «360» заявила, что провокация с заходом британского эсминца в территориальные воды РФ — это только начало. Она убеждена, что НАТО продолжит провоцировать Россию и доводить ситуацию до пиковой точки.