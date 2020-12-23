Японцев напугал российско-китайский авиапатруль

Японцы насторожились после новости о прошедшем на днях совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сообщение о проведении патрулирования вызвало опасения у аудитории японского издания «Санкэй симбун».

«Если в их ряды вступит еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!», «Япония в окружении!», писали в комментариях к публикации, сообщило РИА «Новости».

Полет проходил строго в рамках международного права, заявили в Минобороны России. ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения российско-китайского авиапатруля на отдельных этапах маршрута.

14 декабря стало известно, что радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ обнаружили на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков у границ России в 2020 году, чем в 2019-м. РТВ в текущем году засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

Во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что после выхода США из договора ПРО в мире началась гонка вооружений. Россия в ней участвовать не будет, но сделает все возможное для безопасности жителей.