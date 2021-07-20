Японцев испугали испытания российской ракеты «Циркон»

Новость об успешных испытаниях российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море привела к массе комментариев на новостном сайте Yahoo News Japan. Японские читатели отметили, что этот тип оружия сделал Россию лидером в ракетной гонке.

Издание со ссылкой на Минобороны России сообщило, что «Циркон» запустили с корабля на юге Баренцева моря. Ракета поразила прибрежные цели в семь раз быстрее скорости звука. В ходе пусковых испытаний подтвердились все тактико-технические характеристики нового оружия.

В комментариях пользователи отметили, что подлет ракеты из-за линии горизонта до цели составляет менее пяти секунд.

«Никакой корабельный Aiegis (американская система противоракетной обороны — прим. ред.) не в состоянии ее сбить. За то время, что командир даст команду ударить, „Циркон“ уже поразит корабль», — написал один из читателей.

Еще один пользователь отметил, что Россия активно включилась в ракетную гонку и сразу же стала лидером.

«В такой ситуации выигрывают страны с большой территорией. Россия находится в выгодном положении. Япония маленькая, и у нее нет шансов», — подчеркнул он.

Один из читателей напомнил, что жители Саппоро и Хоккайдо в день испытаний российских ракет слышали странный гром. «Неужели это „Цирконы“ проходили сверхзвуковой барьер?» — уточнил он.

Японские пользователи отметили, что если Россия продаст новое оружие Китаю, то в любом конфликте их страна проиграет. «Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого „Циркона“», — пожелал один из пользователей.

Еще один читатель отметил, что время запуска почти совпало с открытием Олимпийских игр в Токио. «Вы не находите в этом какого-то скрытого смысла?» — поинтересовался он у других участников форума.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», система противовоздушной обороны «Прометей» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Он подчеркнул, что они дополнят уже находящиеся в войсках гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал». Новый тип оборонного оружия выпускают по государственной программе, рассчитанной до 2034 года.