Японцам, поддерживающим США, предложили почитать русские сказки

Актриса Ольга Будина предложила японцам, почитающим США, читать русские народные сказки. Она отметила, что данная ситуация, с учетом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, похожа на народную мудрость: «Битый небитого везет». Об этом сообщил «Царьград».

Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа, а на Нагасаки сбросили бомбу 9 августа. Автор Telegram-канала «Мадам Секретарь» рассказала, как японцы реагируют на эти события.

По ее словам, мнения делятся на три категории. Первая группа людей считает, что ответственность за случившееся несут американцы. Вторая группа предполагает, что США не виноваты в ядерной атаке и бомбы были сброшены для того, чтобы «уничтожить кровавый антинародный японский милитаризм и спасти японский народ», а также показать Сталину мощь американской военной техники. Третья группа считает, что бомбу сбросили советские военные, так как «американцы просто не могли так поступить».

На пост отреагировала актриса Ольга Будина в своем Telegram-канале. Она отметила, что японцам стоило бы почитать сказку о лисе и волке.

«Им незнакомо выражение „битый небитого везёт“… А наши предки довольно много испытали подобного, чтобы сказку эту сложить и нам в поученье оставить. Да только не послушают нас японцы…», — написала Будина.