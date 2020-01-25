Японца заподозрили в передаче секретных данных россиянину

Полиция Японии задержала одного из местных жителей. Правоохранители подозревают, что мужчина украл секретные данные и отдал их россиянину.

Как пишет агентство Kyodo, 25 января полицейские задержали 48-летнего гражданина Японии. Они считают, что мужчина раньше работал в одной из телекоммуникационный компаний страны.

После своего увольнения он украл секретную информацию с серверов компании. Позже он передал данные сотруднику торгового представительства России в Японии.

Ранее власти Токио требовали у Интерпола ордер на арест жены экс-главы автоальянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона Кэрол. Они заявили, что прокуратура получила информацию о том, что у женщины были доказательства по делу ее мужа. Она пыталась уничтожить улики. Сейчас супруги в Ливане.