Грядущая зима станет решающим периодом не только для экономики Европы, но и для ее единства. Об этом написало японское издание Yahoo News Japan.

«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», — отметили в материале.

Этой зимой Европа достигнет «своего критического момента», написали авторы материала.

«Из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться. Потребители также могут быть вынуждены прибегать к веерным отключениям электроэнергии», — спрогнозировали журналисты.

Они предположили, что необычная жара приведет к увеличению потребления энергии, что еще больше затруднит накопление запасов природного газа к зиме. В конце года европейская экономика может войти в рецессию.

Авторы материала отметили, что сложившаяся ситуация с природным газом выгодна России в краткосрочной перспективе, «например в ближайшие шесть месяцев или год», но после этого и она ощутит последствия потери европейского рынка.

В то же время аналитик Александр Разуваев сообщил «360», что возможный отказ Европы от российского газа по России не ударит. Сейчас, невзирая на санкции, страна достигла рекордного профицита бюджета.