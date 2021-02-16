Японское издание заявило, что Россия «задрала нос» из-за Курил

Токио пошел на уступки Москве в вопросе принадлежности Курильских островов, из-за чего Россия «задрала нос». Властям необходимо принципиально пересмотреть подходы к переговорам, считает японская газета Hokkaido Shimbun.

Издание напомнило, что в 2018 году бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался от прежнего требования вернуть четыре острова. Тогда он предложил принять декларацию о возвращении только двух Курильских островов.

«Уступка Японии вызвала ситуацию, в которой Россия задрала нос. До сих пор не до конца раскрыты детали тогдашних российско-японских переговоров в Сингапуре. А ведь сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести ревизию нашего внешнеполитического курса», — отметил автор статьи.

Он добавил, что японское правительство рассчитывало на слишком положительные перспективы сотрудничества с Россией. При этом генеральный секретарь Кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио будет следовать базовому курсу в отношениях с Москвой. По словам автора материала, если Россия не собирается вести переговоры по северным островам, то японским властям стоит принципиально пересмотреть свои подходы к обсуждению вопроса.