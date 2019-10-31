Символ Окинавы и наследие человечества. Огонь уничтожил японский замок Сюри из списка ЮНЕСКО

На японском острове Окинава сгорело главное здание замка Сюри, включенного в список мирового наследия ЮНЕСКО. Власти планируют восстановить сооружение. Однако это не отменяет скорби пользователей Сети по символу острова и культурному наследию человечества.

Сюри загорелся в районе 02:40 по местному времени. Потушить пожар смогли к 13:30 в четверг. Сгорели семь деревянных построек комплекса площадью почти пять тысяч квадратных метров. Порядка 30 человек, живущих недалеко от замка, эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.

Как и данных о причине пожара. В полиции считают, что замок вспыхнул, когда сотрудники музея готовились к фестивалю. Мероприятие посвящено культуре королевства Рюкю, пишет сайт NHK.

Сюри стал резиденцией в 1429 году, когда Се Хаси — первый ван государства Рюкю — объединил три окинавских княжества и основал королевство. В таком статусе Сюри пребывал 450 лет. Замок считался красивейшим зданием всего архипелага. Вокруг достопримечательности вырос город, ставший торговым и культурным центром.

Источник фото: flickr.com/othree

Сюри не раз разрушали и восстанавливали. После того как Япония аннексировала Рюкю, здание перешло правительственной делегации страны. Замок занесли в реестр национальных сокровищ Японии.

В 1944 году до Сюри добралась Вторая мировая война. Бомбардировки ВВС США разрушили строение. А американская оккупационная власть открыла на руинах Рюкюский университет.

Источник фото: flickr.com/Carmine.shot

Когда Окинава вернулась в состав Японии, достопримечательность восстановили. Реставрация закончилась совсем недавно. А 19 лет назад Сюри включили во всемирное наследие ЮНЕСКО. За прошедший финансовый год замок посетили почти три миллиона человек. Он должен был стать одним из пунктов эстафеты Олимпийского огня перед Играми в Токио, которые пройдут в будущем году.

Источник фото: ja.wikipedia.org

Японцы и мировое сообщество в шоке от потери части культурного наследия. «Однажды я была там, всемирное наследие #ShuriCastle. Какая трагедия!» — написал пользователь Twitter ying_jaaa.

«Это на самом деле причиняет мне большую боль, чем я мог предположить. Я с радостью посетил замок Сюри пару лет назад, благодаря ему я узнал очень много об истории Окинавы. Осознание, что здание навсегда исчезло, просто разбивает мне сердце», — заявил miraitwooOoo.

«Объект всемирного наследия — замок Сюри на Окинаве — вчера полностью сгорел. От его нынешнего вида у меня разрывается сердце», — отметил Nathan Lumley (Pro Logicz).

«НЕТ! Нотр-Дама было достаточно! Столько истории», — вспомнил трагический пожар в Париже пользователь Native Informant.

Ali Noorani пошел дальше и упомянул, сразу несколько трагедий, произошедших в мире за последнее время и связанных с огнем: лесные пожары Калифорнии и Амазонки, разрушенный Нотр-Дам, пламя на Тебризском базаре и в Хасанабаде в Иране, и, конечно, Сюри.