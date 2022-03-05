Японский производитель строительной техники приостановил поставки в Россию

Крупнейший японский производитель строительной техники Komatsu приостановил поставки товара в Россию. Об этом гласит заявление фирмы на ее официальном сайте.

Отмечается, что из-за событий на Украине нарушилась цепочка поставок, влияние на финансово-экономическую ситуацию в мире остается неопределенным.

«Компания приняла решение временно приостановить поставки в Россию. Главным приоритетом Komatsu Group является безопасность и здоровье всех заинтересованных сторон, включая ее сотрудников и их семьи, клиентов и поставщиков, а также многих глобальных сообществ, в которых компания ведет бизнес», — говорится в заявлении производителя.

Komatsu выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование ситуации.

Завод Komatsu находится в Ярославле. Об ограничении его работы никакой информации не поступало.

Южнокорейский производитель электроники Samsung ранее объявил, что приостановил поставку продукции в Россию из-за проблем с отправкой и нарушением логистических цепочек.