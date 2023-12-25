Мир 25 декабря 2023, 14:46 Японский производитель авто закроет все заводы из-за скандала с краш-тестами Bloomberg: Daihatsu закроет заводы из-за скандала с краш-тестами Yoshio Tsunoda/AFLO/globallookpress

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Автопроизводитель Daihatsu Motor остановит работу всех заводов из-за скандала с тестированием машин. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Daihatsu Motor — подразделение компании Toyota, занимающееся производством малолитражных автомобилей. Завод приостановил работу трех предприятий в понедельник, 25 декабря. Еще одно закроют на следующий день. Daihatsu Motor выплатит компенсацию всем 423 организациям, с которыми сотрудничала и поставляла автомобили.

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Такие меры стали последствием скандала с краш-тестами, результаты которых компания якобы подделала. Тогда в проверке участвовали 88 тысяч автомобилей. Представители Daihatsu Motor признались, что краш-тест машин на боковое столкновение является недействительным. Спустя время независимая комиссия указала на серьезные нарушения в 64 моделях и трех двигателях, которые выпускала компания.

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