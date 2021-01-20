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    20 января 2021, 11:30

    Японский премьер Суга заявил о власти над Курилами

    Наза Салех Захи

    Власть Японии распространяется на территорию Южных Курил. Такое заявление сделал премьер-министр страны Есихидэ Суга.
    Японский премьер Суга заявил о власти над Курилами

    «Северные территории — это острова, на которые распространяется наш суверенитет», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

    По словам Суги, вопрос принадлежности всех четырех «северных островов», как в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, является предметом переговоров с Россией в рамках обсуждения мирного договора.

    Премьер добавил, что Япония продолжит заниматься развитием совместной с Россией хозяйственной деятельности на южной части Курил. Он подчеркнул, что эта работа не должна ущемлять юридических позиций обеих сторон.

    Несколько дней назад Суга сказал, что в ближайшее время намерен поставить точку в вопросе принадлежности Курил. Эту тему не следует передавать будущим поколениям, подчеркнул он.

    «Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами», — отметил японский премьер на открытии сессии парламента.

    Также он заявил, что Токио продолжит тот курс, который в отношениях с Москвой выстраивал его предшественник Синдзо Абэ.