Премьер-министр Японии Есихидэ Суга покинет свой пост на фоне критики кабмина по вопросу борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников, Суга не будет участвовать в предвыборной гонке, которая начнется в преддверии президентских выборов. Нового премьера в Японии выберут в конце сентября. Также один из источников рассказал, что Суга может на следующей неделе провести пресс-конференцию и объявить о своем решении уйти с должности.

Японцы постоянно критикуют нынешнее правительство из-за ухудшающейся эпидемической обстановки и решения о проведении Олимпийских игр в Токио.

Ранее Суга отказался приехать на Восточный экономический форум (ВЭФ), который в эти дни проходит во Владивостоке. Он также не стал записывать видеообращение к участникам мероприятия. Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като объяснил это тем, что Суга не получал приглашение на ВЭФ. Тогда Kyodo News со ссылкой на источник сообщила, что руководство России решило не звать Сугу на форум, потому что хочет иметь дело со стабильным японским правительством, а политическое будущее действующего премьера неясно.