Японский посол выразил сожаление из-за запрета России участвовать в Олимпиаде в Токио
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки прокомментировал решение WADA об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2020 года в его стране. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Тоехиса Кодзуки ответил на вопрос депутата Олега Нилова в ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме.
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«Мы очень хотим [участия России], но это решение от нас не зависит», — признал посол.
Кроме того, Кодзуки выразил благодарность РФ за поддержку Японии в выборе места проведения Олимпийских игр 2020 года.