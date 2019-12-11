Японский посол выразил сожаление из-за запрета России участвовать в Олимпиаде в Токио

Тоехиса Кодзуки ответил на вопрос депутата Олега Нилова в ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме.

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«Мы очень хотим [участия России], но это решение от нас не зависит», — признал посол.

Кроме того, Кодзуки выразил благодарность РФ за поддержку Японии в выборе места проведения Олимпийских игр 2020 года.