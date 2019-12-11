  • Японский посол выразил сожаление из-за запрета России участвовать в Олимпиаде в Токио

    11 декабря 2019, 19:36

    Ирина Нагайникова

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки прокомментировал решение WADA об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2020 года в его стране. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Тоехиса Кодзуки ответил на вопрос депутата Олега Нилова в ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме.

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    «Мы очень хотим [участия России], но это решение от нас не зависит», — признал посол.

    Кроме того, Кодзуки выразил благодарность РФ за поддержку Японии в выборе места проведения Олимпийских игр 2020 года.