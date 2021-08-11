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    11 августа 2021, 20:43

    Японский политолог забеспокоился из-за военных учений Китая и России

    Дарья Морозова

    Политолог Дайсукэ Кондо выразил опасения совместными военными учениями России и Китая. Об этом сообщило издание ИноСМИ.

    По данным сайта «Утро.ру», он опасается, что страны могут захватить Южные Курилы.

    Также Кондо вспомнил предложение премьер-министра Михаила Мишустина принять участие в освоении островов и создания там «особой экономической зоны».

    Политолог считает, что сотрудничество России и Китая может иметь негативные последствия для Японии.