Японский политолог забеспокоился из-за военных учений Китая и России
Политолог Дайсукэ Кондо выразил опасения совместными военными учениями России и Китая. Об этом сообщило издание ИноСМИ.
По данным сайта «Утро.ру», он опасается, что страны могут захватить Южные Курилы.
Также Кондо вспомнил предложение премьер-министра Михаила Мишустина принять участие в освоении островов и создания там «особой экономической зоны».
Политолог считает, что сотрудничество России и Китая может иметь негативные последствия для Японии.