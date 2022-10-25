Японский политик предрек усталость Европы от Украины | 360°

Мир 25 октября 2022, 02:53 Японский политик предрек усталость Европы от Украины Японский политик Масудзоэ: зима приведет к усталости Европы от Украины РИА "Новости"

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Усталость европейцев от Украины усилится с наступлением зимы. В итоге это приведет к сокращению военной помощи, заявил в своей статье на JB Press лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ.

По словам японского политика, военная помощь стран Запада стала единственным спасательным кругом для Украины. Но поставки вооружения не могут быть бесконечными. Сокращение запасов на складах требует большое количество времени на их пополнение.

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«Поддержка Украины вооружениями осуществляется за счет налоговых платежей населения западных стран. В демократиях, если избиратели возражают против дальнейших таких расходов, то военная помощь Киеву может быть сокращена. В настоящее время в европейских странах ощущается серьезная „усталость от Украины“» — написал Масудзоэ.

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Он добавил, что это состояние усилится вместе с приходом холодов. В Европе антипатия к Украине только растет, а киевский режим даже не думает прекращать просить о помощи. Как подчеркнул японец, предстоящей зимой союзниками России станут «генерал Мороз» и «разброд» в Европе.