Мир 30 января 2024, 14:44 Японский политик назвал главу МИД страны «не очень красивой старушкой» Глава МИД Японии ответила назвавшему ее старушкой бывшему премьеру Jonas Walzberg / Global Look Press

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Работа действующего министра иностранных дел Японии Еко Камикавы понравилась бывшему премьер-министру Таро Асо, занимающему пост вице-президента Либерально-демократической партии. Но в своей похвальной речи политик использовал в адрес главы внешнеполитического ведомства термин «камимура» (старушка), а также заявил, что Камикава «не очень красива внешне». Об этом сообщила газета The Japan Today.

В ходе своего выступления Асо отметил прекрасный английский 70-летней Камикавы, а также ее дипломатические навыки и умение организовывать встречи с мировыми лидерами.

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Политик подчеркнул, что до сих пор находится под впечатлением от поведения главы МИД во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года во время ее переговоров с коллегами из других стран.

«Она — новая звезда и может вдохновить на появление новых звезд в политике», — резюмировал Асо.

Министр иностранных дел Японии Еко Камикава не оставила без внимания заявление политика, допустившего выпады в адрес ее возраста и внешности. Она подчеркнула, что ценит каждое мнение о себе, но свою главную задачу видит в продвижении интересов страны дипломатическим путем.

«Меня впервые избрали депутатом в 2000 году. С тех пор я усердно работаю над выполнением своей роли политика, и на этот раз я стала первой женщиной — министром иностранных дел примерно за 20 лет», — заявила Камикава.

Глава внешнеполитического ведомства Японии прославилась своим неформальным поведением во время осеннего саммита G7, который прошел в префектуре Осака. В своем выступлении, открывающем встречу, она предложила всем участникам обращаться к ней по имени, чтобы им было проще.