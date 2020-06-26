Японский министр заявил о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Министр обороны Японии Таро Коно рассказал, что у Токио есть подозрения относительно плохого самочувствия руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Слухи об этом ходят уже давно.

При этом Таро не стало уточнять, какие проблемы у главы КНДР. Министр сослался на то, что ему нельзя «обсуждать вопросы разведки». Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

При этом представитель Минобороны отметил, что на территории Северной Кореи зафиксированы «странные перемещения». По его мнению, это может быть связано с попыткой Ким Чен Ына не заразиться коронавирусом. При этом издание Daily Mail предположило, что лидер уже мог заболеть из-за курения и ослабленного из-за диеты иммунитета.

Очередные слухи об исчезновении руководителя КНДР появились 17 июня. К тому моменту его не видели на публике уже больше недели. Агентство Yonhap News Agency написало, что последний выход политика — это участие 7 июня в заседании политбюро ЦК Рабочей партии Кореи. При этом его сестра Ким Е Чжон почти ежедневно выступает с заявлениями, критикующими действия Южной Кореи.

Однако на днях северокорейский лидер выступил на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Там он объявил, что военные действия против соседнего государства откладываются.