Японский министр заявил, что Россия может принят участие в G20

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки не исключил, что Россия будет участвовать в министерской встрече G20 в онлайн-режиме. Такое заявление он сделал во время заседания парламентского комитета.

По его словам, Индонезия, являющаяся страной-председателем G20 направила приглашения для участия всем государствам.

«Есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн. Я слышал такую информацию», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил. что всеми деталями занимается индонезийская сторона. Судзуки при этом подчеркнул, что японские власти не могут комментировать вопросы участия или неучастия других государств.

«Что касается участия России и Китая, то каждая страна регистрируется у страны-председателя Индонезии. Поэтому японское правительство не может высказываться относительно перспектив участия той или иной страны», — подчеркнул Судзуки.

Тем временем Украина попросила финансовой помощи у G7 и МВФ. Украинские власти рассчитывают получить около 50 миллиардов долларов. Об этом рассказал советник президента страны по вопросам экономики Олег Устенко.