Японский министр предрек миру сильнейший кризис со времен Второй мировой

Мировой экономике грозит сильнейший кризис со времен Второй мировой войны. Короновирус оказал огромное влияние на все страны, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Министр подчеркнул, что страдает как мировая, так и японская экономика. Слова Мотэги привело агентство Kyodo.

«Влияние очень серьезное. Мировая экономика — перед лицом сильнейшего кризиса, какого не было со времен Второй мировой войны», — подчеркнул глава МИД Японии.

Японские власти хотят увеличить затраты и направить на антикризисные меры до 117,1 триллиона иен. В пересчете на доллары речь идет о сумме около 1,09 триллиона. Ранее Токио утвердил антикризисный «пакет» документов, где говорилось о 108 триллионах иен.

По мнению экспертов, суммы не хватит. Они прогнозируют рост безработицы в стране до 2,72% в четвертом квартале 2020 года. Это на 1,56 миллиона человек превысит прошлогодние показатели. Ситуация, отмечено в материале, может быть хуже кризиса 2008–2009 годов.

В Японии, по последним данным, свыше 10 тысяч зараженных коронавирусом.

В ВОЗ считают, что для победы над вирусом странам нужно снять торговые барьеры. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны G20 к сотрудничеству.