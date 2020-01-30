Японский миллиардер передумал искать спутницу для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил конкурс, в котором собирался найти спутницу для полета на Луну. Причин известный плэйбой объяснить не смог. Он уточнил, что очень хотел участвовать, но испытывал «смешанные чувства» из-за своего решения.

Об этом Маэдзава написал в своем аккаунте в Twitter.

В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и потребовал отмены программы Юсаку Маэдзава.

Он уточнил, что искренне стремился участвовать в шоу, однако, не целиком — какая-то часть миллиардера не разделяла его замысел и «испытывала смешанные чувства по этом поводу».

О конкурсе японский миллиардер объявил несколько недель назад. Он назвал целый список критериев девушки, которую хотел бы видеть рядом с собой во время полета на Луну. Она должна быть старше 20 лет, не состоять в браке и быть готовой к серьезным тренировкам для подготовке к полету. Кроме того, девушка должна уметь наслаждаться жизнью, быть позитивной, веселой и жизнерадостной, а также стремиться к миру во всем мире и не боятся высказывать свою позицию.

Маэдзава рассказал, что за это время заявки на участие подали более 27,7 тысячи человек.

«Я осознаю, что разочаровал множество людей — тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в производстве шоу. Я приношу всем извинения за свои недостойные действия. Мне действительно чрезвычайно жаль», — добавил он.

Идея полететь на Луну с девушкой возникла у миллиардера давно. Сперва он собирался взять с собой модель и актрису Горики Аямэ, с которой встречался с 2018 года. Однако в декабре 2019 года он рассказал о расставании с девушкой — она не оценила его идею и не захотела тратить время на подготовку к путешествию на Луну.