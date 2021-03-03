Японский миллиардер объявил поиск попутчиков для полета на Луну

Миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом компании SpaceX. Он начал набирать команду для полета на Луну. Об этом Маэдзава рассказал на своей странице в Twitter.

«Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых», — заявил миллиардер в своем видеообращении.

Маэдзава пояснил, что желающие полететь на Луну в его компании должны рассказать, чем они занимаются и как это космическое путешествие поможет человечеству. Все, кто пришлет заявку, должны уметь работать в команде и поддерживать других.

Этот полет к Луне на корабле SpaceX должен состояться в 2023 году. Маэдзава уже выкупил все места на корабле.

Год назад миллиардер объявил конкурс для поиска невесты, вместе с которой он планировал отправиться в космос, однако потом он отказался от этой идеи. Причин своих метаний Маэдзава объяснить не смог.