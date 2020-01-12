Японский миллиардер объявил конкурс для поиска невесты в Twitter. Он возьмет ее с собой на Луну

Известный своими эксцентричными поступками японский миллиардер Юсаку Маэдзава на своей странице в Twitter объявил о поиске невесты. Он пояснил, что ему нужна девушка, которая вместе с ним отправится на Луну.

«Почему бы не стать первой женщиной, которая отправится на Луну», — написал он. И объявил конкурс среди молодых девушек. На сайте мероприятия говорится, что Маэдзава хотел бы поехать «в особенное место с особенным человеком».

Сам Маэзава рассказал, что в последние 20 лет он только и делал что работал. Но в итоге он положил этому конец, уйдя с поста президента компании.

«Я уверен, что смог получить свою долю денег, социального статуса и славы. Мне сейчас 44 года. Поскольку чувства одиночества и пустоты постепенно начинают нарастать, есть одна вещь, о которой я думаю: любовь одной женщины», — написал он.

Он пояснил, что рассчитывает со своей невестой кричать об их любви на весь мир из космоса

Чтобы пройти объявленный миллиардером кастинг девушка должна быть не младше 20 лет. Быть яркой и позитивной. Интересоваться полетом в космос и быть способной подготовиться к предстоящим испытаниям. Прием предложений от девушек заканчивается 17 января. Первые свидания миллионера с прошедшими отбор начнутся в середине февраля. А окончательно со спутницей жизни Маэзава определится к концу марта.

Юсаку Маэдзава известен своим эксцентричным поведением в Сети. Зимой прошлого года он разыграл среди 100 подписчиков в Twitter 100 миллионов иен (61 миллион рублей) между 100 участниками в честь рекордной выручки его интернет-магазина ZozoTown. Достаточно было сделать репост его сообщения.

В этом году миллиардер повторил свой розыгрыш, увеличив количество счастливчиков до одной тысячи, а сумму до девяти миллионов. Он пояснил, что это будет социальный эксперимент, чтобы понять станут ли люди после получения денег счастливее.