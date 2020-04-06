Японский комик Пико Таро переделал хит Pen-Pineapple-Apple-Pen из-за коронавируса

Изначально название песня называлась PPAP и расшифровывалось как Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка»). Новый вариант называется Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»).

В песне, посвященной профилактике коронавирусной инфекции, поется: «У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть». Видео уже набрало около одного миллиона просмотров. Оно вошло в топ-5 самых популярных клипов Японии на пятое апреля.

Осенью 2016 года хит Pen-Pineapple-Apple-Pen попал в книгу рекордов Гиннесса как самая короткая песня, оказавшаяся в чарте лучших композиций по версии музыкального журнала Billboard. Три года назад Пико Таро переделал ее для выступления в штаб-квартире ООН в США.