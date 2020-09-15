Японский инженер снял на видео 50 дней работы над двуногим бегающим роботом

Японский инженер и изобретатель Такаши Кабураги решил создать двуногого робота, который может бегать. Он выделил себе на работу 100 дней. Половина срока уже миновала. Он снимал на видео результаты своих стараний каждый день. Ролик с успехами и неудачами Кабураги разошелся в Сети.

Сначала робот был миниатюрным. Спустя две недели инженер стал экспериментировать с прототипами размером с человека. Пока у его творения нет туловища и головы. Робот практически всегда падает. Даже если придерживать машину, земное притяжение одерживает над ней верх.

У Кабураги есть еще 50 дней, чтобы воплотить задумку в жизнь. Судя по видео, такой шанс у японца есть: он смог снять несколько дублей, когда механизм не сразу заваливается на пол.

Два года назад Кабураги сконструировал самособирающийся кубик Рубика. Он оснастил головоломку сервоприводами, которые настроил на автоматическую сборку.