Японский император объявил начало ночной церемонии

По информации сайта «Аргументы и факты» церемония — это последний ритуал, связанный с восшествием Нарухито на императорский престол. Он продолжится до трех часов ночи по местному времени.

Нарухито, одетый в белый шелк, пройдет по полотну, которое расстелют на его пути. В стране восходящего солнца такой ритуал является символом желания спасти монарха от воздействия земной скверны.

Рядом с императорским дворцом перед ритуалом появились 40 строений, созданных по древним японским канонам. Основная часть церемонии пройдет в двух павильонах.

На мероприятие пригласили 670 человек. Сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ тоже будет присутствовать на церемонии.

Затраты на мероприятие оценивают в 22 миллиона долларов, что вызвало протесты среди японского населения.