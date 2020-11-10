Японский «Джо Байден» стал знаменитым после выборов в США

Победа Джо Байдена на выборах президента США принесла славу мэру небольшого японского городка. Оказалось, что имя Ютаки Умеды можно прочитать с японского языка, как «Джо Байден».

Умеда является главой города Ямато населением 15 тысяч человек, пишет Japan Times. В Японии для письма используют китайские иероглифы кандзи, которые можно прочитать по-разному. Фамилия политика состоит из символов, которые можно произнести как Умеда, так и Байден. При этом имя читается Ютака или Джо.

Пользователи соцсетей сразу же подхватили историю «Байдена из Кумамото». По словам мэра, после выборов в США его завалили сообщениями. Умеда признался, что у него самого сложилось впечатление, что это он выиграл гонку.

«Когда я встречу мистера Байдена, я хотел бы представиться как „Байден из Кумамото“», — заявил глава японского города.

Он добавил, что надеется на то, что известность принесет его небольшому городку такое же признание, которое получил японский рыбацкий городок Обама после победы Барака Обамы на выборах.

О своей победе на президентских выборах Джо Байден объявил 7 ноября. При этом Дональд Трамп считает, что именно он набрал наибольшее количество голосов, поэтому планирует оспаривать результаты.