Россию обвиняют в начале спецоперации по защите Донбасса, но именно Украина ответственна за невыполнение Минских соглашений. Такое заявление сделал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Он высказал мнение, что сейчас мир и масс-медиа показывает ситуацию однобоко, у этой тенденции нельзя идти на поводу.

«Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы государства», — сказал Судзуки в интервью РИА «Новости».

Политик напомнил, что Украина нарушила обещания, под которыми несколько лет назад подписалась. Этот факт, по его словам, не обсуждают и не говорят об этом.

Судзуки уже 40 лет является депутатом парламента. Он представляет в верхней палате парламента партию «Ниппон исин» (Партию обновления Японии). Он известен в Японии тем, что выступает за подписаниемирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.