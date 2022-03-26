Японский депутат предупредил о столкновении с РФ в споре из-за Курил

Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключению мирного договора может закончиться столкновением двух стран в связи с усилением влияния Вашингтона на Токио. Об этом в интервью изданию Shukan Gendai заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о „северных территориях“, Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — допустил Судзуки.

Он также добавил, что действия Москвы вызваны санкциями, которые принял Токио в отношении России.

По мнению Судзуки, в интересах Японии было бы поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору и прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курилы, а также выходит из диалога о налаживании совместной хоздеятельности на оспариваемой территории. Такое решение было принято в качестве ответа на недружественные шаги Токио.

Посольство Японии в России назвало «неприемлемым» и «крайне прискорбным» решение РФ прекратить обсуждение мирного договора с Японией. В заявлении Токио было сказано, что переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР. Она является международным обязательством, подписанным двумя странами на основе достигнутых договоренностей между их лидерами.