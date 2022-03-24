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    24 марта 2022, 20:19

    Японский депутат назвал Зеленского манипулятором настроениями

    Японский депутат Судзуки заявил, что президент Украины Зеленский — манипулятор

    Анна Усачева

    Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки разоблачил тактику Зеленского. Он заявил, что украинская власть играет на антироссийских настроениях.

    Японский депутат назвал Зеленского манипулятором настроениями

    «Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения», — сказал Судзуки.

    Он заявил, что именно Зеленский является причиной происходящего на Украине. Слова Судзуки опубликовало РИА «Новости».

    Депутат сказал, что считает украинского президента виновным в невозможности выполнения Минских соглашений. Судзуки подчеркнул, что Зеленский намеренно их игнорировал с момента вступления в должность главы Украины.

    Также он заявил, что поддержка Зеленского — зло, которое транслируют информационные ресурсы Украины. Высокий рейтинг украинского президента он назвал ненастоящим, «нарисованным».

    Судзуки считает, что Зеленский не справляется с возложенными на него обязательствами в качестве президента страны. По его словам, глава Украины всего лишь «любитель без должного политического опыта».