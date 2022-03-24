Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки разоблачил тактику Зеленского. Он заявил, что украинская власть играет на антироссийских настроениях.

«Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения», — сказал Судзуки.

Он заявил, что именно Зеленский является причиной происходящего на Украине. Слова Судзуки опубликовало РИА «Новости».

Депутат сказал, что считает украинского президента виновным в невозможности выполнения Минских соглашений. Судзуки подчеркнул, что Зеленский намеренно их игнорировал с момента вступления в должность главы Украины.

Также он заявил, что поддержка Зеленского — зло, которое транслируют информационные ресурсы Украины. Высокий рейтинг украинского президента он назвал ненастоящим, «нарисованным».

Судзуки считает, что Зеленский не справляется с возложенными на него обязательствами в качестве президента страны. По его словам, глава Украины всего лишь «любитель без должного политического опыта».