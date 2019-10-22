Японский авианосец времен Второй мировой войны обнаружили на дне Тихого океана

Известно, что победу в Тихоокеанском сражении одержал флот США. В ходе битвы погибли семь кораблей: два американских и пять японских. Большинство из них до сих пор не обнаружены.

Несколько дней назад найден другой корабль: японский авианосец «Кага». Он первым попал под атаку и затонул 4 июня.

Проект Vulcan Inc. продолжит работу в данном секторе. Команда планирует изучить обломки и выяснить новые подробности сражения при Мидуэй. Тем не менее, отставной капитан Джек Кроуфорд не видит смысла в исследовании затонувших кораблей. Однако был бы рад вернуть со дна сейф «Йорктауна»: 77 лет назад он оставил в нем клинок.