Японский авианосец времен Второй мировой войны обнаружили на дне Тихого океана
Участники исследовательского проекта Vulcan Inc. нашли затонувший японский авианосец в районе атолла Мидуэй на дне Тихого океана. В июне 1942 года там произошло крупное сражение между США и Японией, сообщает «Мир24» со ссылкой на The Associated Press.
Известно, что победу в Тихоокеанском сражении одержал флот США. В ходе битвы погибли семь кораблей: два американских и пять японских. Большинство из них до сих пор не обнаружены.
Несколько дней назад найден другой корабль: японский авианосец «Кага». Он первым попал под атаку и затонул 4 июня.
Проект Vulcan Inc. продолжит работу в данном секторе. Команда планирует изучить обломки и выяснить новые подробности сражения при Мидуэй. Тем не менее, отставной капитан Джек Кроуфорд не видит смысла в исследовании затонувших кораблей. Однако был бы рад вернуть со дна сейф «Йорктауна»: 77 лет назад он оставил в нем клинок.